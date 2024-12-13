Жильцы ещё одного дома в Пскове получили новую крышу по программе капитального ремонта

07:45, 13 декабря 2024, ПАИ

В многоквартирном доме № 5 в переулке 5-го Псковстроя завершились работы по капитальному ремонту крыши. Работы осуществлялись за счет средств, уплаченных собственниками квартир в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт, сообщили ПАИ в Фонде капремонта Псковской области.

Подрядчик разобрал старое покрытие кровли, отремонтировал стропильную систему и обрешетку с последующей обработкой деревянных элементов огнебиозащитными составами. Выполнено также устройство новой фальцевой кровли.

Осуществлена перекладка печных и вентиляционных труб, установлены колпаки над шахтами и вентиляционными трубами. Установлены ограждающие конструкции со снегозадержанием, выполнено устройство водосточной системы, а также устройство слуховых окон.

Работы по капитальному ремонту крыши выполнены и приняты в полном объеме.