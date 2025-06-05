Медведь дважды попал в фотоловушку в Псковской области

21:15, 05 июня 2025, ПАИ

Фотоловушки, расположенные в Невельском и Пустошкинском районах, дважды запечатлели медведя, сообщается в группе «Лесной репортёр / Походы и туризм в соцсети «ВКонтакте».

«В новом месте на опушке молодой медведь в течение недели попался в фотоловушку мне два раза. Его маму и её хищнические повадки покажу уже с другой камеры на днях. А тут правильный медведик растёт: учуяв камеру, дал дёру», – рассказал автор паблика «ВКонтакте».

Он также отметил, что за два года у него накопился материал с кадрами лесной жизни животных – лосей, медведей, кабанов, барсуков, енотоводидных собак и других представителей мира животных.