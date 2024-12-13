Пропавшего в Пскове 55-летнего мужчину нашли живым

10:15, 13 декабря 2024, ПАИ

Пропавшего в Пскове 55-летнего мужчину нашли живым, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, с 6 декабря его местонахождение было неизвестно.