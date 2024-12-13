Пропавшего в Пскове 55-летнего мужчину нашли живым
Пропавшего в Пскове 55-летнего мужчину нашли живым, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, с 6 декабря его местонахождение было неизвестно.
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