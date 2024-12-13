Псковичам напоминают о необходимости своевременной оплаты газа

10:05, 13 декабря 2024, ПАИ

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Производить оплату за потреблённый газ необходимо до 10-го числа месяца, следующего за отчётным. В соответствии с действующим законодательством поставщик вправе ограничить поставку газа злостным неплательщикам.