Псковичам напоминают о необходимости своевременной оплаты газа
ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Производить оплату за потреблённый газ необходимо до 10-го числа месяца, следующего за отчётным. В соответствии с действующим законодательством поставщик вправе ограничить поставку газа злостным неплательщикам.
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