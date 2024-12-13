Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам напоминают о необходимости своевременной оплаты газа

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает абонентам о необходимости своевременной оплаты газа, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Изображение: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Псков»

Производить оплату за потреблённый газ необходимо до 10-го числа месяца, следующего за отчётным. В соответствии с действующим законодательством поставщик вправе ограничить поставку газа злостным неплательщикам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 декабря 2024

Въездная стела Печор вышла в полуфинал конкурса на звание лучшей в России
13 декабря 2024

Великие Луки украсили к Новому году
13 декабря 2024

Псковичам напоминают о необходимости своевременной оплаты газа
13 декабря 2024

Врач Центра общественного здоровья станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
13 декабря 2024

Жильцы ещё одного дома в Пскове получили новую крышу по программе капитального ремонта
13 декабря 2024

Жители Псковской области могут обезопасить свои интернет-заказы
12 декабря 2024

Псковские и великолукские школьники побывали на Международном Кремлёвском благотворительном балу в Москве
12 декабря 2024

Единый урок «Права человека» провели для псковских студентов в День Конституции РФ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...