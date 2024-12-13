Великие Луки украсили к Новому году

10:19, 13 декабря 2024, ПАИ

Монтаж новогодних украшений на городских улицах завершили в Великих Луках. Подрядчик смонтировал малые архитектурные формы, консоли, декоративные элементы, фотозоны, арки, фонтаны, сообщили ПАИ в городской администрации.

«Установлены инсталляции на площади Ленина. В этом году совсем по-новому засиял сквер Пушкина. Там установили декоративное дерево – волшебный дуб из сказок Пушкина и свечу. Интересные новогодние инсталляции появились на площади Рокоссовского, улице Вокзальной. По традиции набережная реки Ловати к Новому году засияла желтыми тёплыми огнями», – рассказали в администрации Великих Лук.

Учреждения культуры также подготовились к зимним праздникам и нарядили свои территории. Возле драматического театра появился сказочный лес с белкой, а волшебный волк охраняет городской краеведческий музей. Сказочные персонажи появились и у Городского дома культуры имени Ленина, музыкальной и художественной школ.

Вечером 14 декабря огнями засияет главная новогодняя ель города. Напомним, что в этом году в целях безопасности массовых мероприятий во время открытия ёлки не будет, но 21 декабря с 13:00 по городу будет курсировать новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой.