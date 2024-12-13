Сборная Псковской области по волейболу сыграет в первом этапе чемпионата России

11:00, 13 декабря 2024, ПАИ

Сборная Псковской области по волейболу сыграет в первом этапе чемпионата России первой лиги зоны «Северо-Запад». Турнир пройдёт в Великом Новгороде 14 и 15 декабря, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Среди участников турнира четыре команды. Помимо псковичей сыграют Setl Group из Ленинградской области, «Газпром трансгаз Ухта» и клуб «Кураж» из Новгородской области.

Первый матч сборная Псковской области проведёт завтра, 14 декабря, против новгородского «Куража», начало в 12:00. В тот же день в 14:00 команда сыграет с волейболистами из Ухты. 15 декабря состоится матч между сборной Псковской области и Setl Group из Ленинградской области.

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