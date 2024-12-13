Несколько водоколонок уберут в Великих Луках

10:51, 13 декабря 2024, ПАИ

Несколько уличных водоразборных колонок в Великих Луках отключат от системы водоснабжения и демонтируют, сообщили ПАИ в городской администрации.

Речь идёт о водоколонках, расположенных на улицах Манежной – Революционной, улицах Парижской Коммуны – Щорса и улицах Пригородной – Пархоменко.

Водоколонки демонтируют в связи с отсутствием людей, которые ими пользуются. За подробностями гражданам следует обращаться по телефонам 7-88-45, 7-88-90 (доб. 1), уточнили в городской администрации.