Несколько водоколонок уберут в Великих Луках
Несколько уличных водоразборных колонок в Великих Луках отключат от системы водоснабжения и демонтируют, сообщили ПАИ в городской администрации.
Речь идёт о водоколонках, расположенных на улицах Манежной – Революционной, улицах Парижской Коммуны – Щорса и улицах Пригородной – Пархоменко.
Водоколонки демонтируют в связи с отсутствием людей, которые ими пользуются. За подробностями гражданам следует обращаться по телефонам 7-88-45, 7-88-90 (доб. 1), уточнили в городской администрации.
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