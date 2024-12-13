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Общество

Слова «докс», «скуф» и «пикми» больше всего интересовали россиян в этом году

Слова «докс», «скуф» и «пикми» больше всего интересовали россиян в 2024 году, выяснили аналитики «Яндекса». Об этом сообщается в телеграм-канале РИА Новости.

В пятерку также вошли «нормис» и «вонёнизм». Специалисты анализировали запросы со словами «что такое», «что это» и «что значит».

«Докс» – это поиск информации в интернете, которую потом используют для шантажа. «Скуф» из этого списка, наверное, известен больше всего, так называют не следящих за собой мужчин за 30.

Слово «пикми» используют для обозначения девушек, пытающихся заслужить одобрение парней всеми способами. «Нормис» – это ничем не примечательный человек, а «вонёнизм» – тренд на минимализм и ЗОЖ по имени корейской певицы Чан Вонён.

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