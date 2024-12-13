Житель Опочки стал заложником собственного дивана

11:40, 13 декабря 2024, ПАИ

Житель Опочки три дня провел без еды и питья, зажатый собственным диваном, сообщает издание «Красный маяк».

В экстренные службы Опочецкого муниципального округа обратилась женщина, встревоженная тем, что ее родственник в течение нескольких дней не выходит на связь. Опочанка забила тревогу после того, как пенсионер перестал отвечать на телефонные звонки. Она пришла к его квартире, позвонила в дверь, не получив ответа, вызвала участкового. Продолжая звонить в квартиру, в какой-то момент вместе с участковым они услышали еле слышный зов о помощи. Чтобы попасть внутрь, требовалось согласие дочери, которая на этот момент была в Краснодаре, но, к счастью, на связи. Разрешение на вскрытие квартиры в срочном порядке было получено.

Прибывшие на место работники МЧС вскрыли входную дверь и вместе с родственницей и участковым зашли в квартиру.

Оказалось, обычная утренняя уборка привела к совершенно неожиданным последствиям. Пожилой опочанин, как всегда, решил заправить диван. Но в этот раз его нога каким-то образом застряла в диване в отверстии между спинкой и спальным местом. Он потерял равновесие, упал и освободиться самостоятельно не смог. Зажатая нога постепенно начала отекать. До телефона не дотянуться. В этом положении без еды, без воды пенсионер провел 3 суток.

Состояние пострадавшего на момент спасения было удовлетворительным: его речь была внятной, сознание не спутанное, беспокоила боль в ноге, а единственной просьбой мужчины оказалось желание попить воды.

Мужчину госпитализировали в медучреждение в Псков.