Церемония награждения лауреатов премий и стипендий в области искусства пройдёт сегодня в Пскове

12:01, 13 декабря 2024, ПАИ

Церемония награждения лауреатов премии комитета по культуре Псковской области «Юные дарования Псковщины», стипендии для одарённых детей и молодёжи, победителей Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» состоится 13 декабря в концертном зале детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Мероприятие начнётся в 13:00, сообщили ПАИ в Псковском областном колледже искусств.

Юные учащиеся, которые выйдут на сцену со своими преподавателями, являются победителями конкурсов «Юные дарования Псковщины» или «Молодые дарования России» 2024 года, а студенты высших учебных заведений искусств России и Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова – обладателями стипендии для одарённых детей и молодёжи в области искусств. Некоторые из них получат сразу два диплома.

В программе церемонии награждения – музыкальные выступления выпускниц Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова разных лет: студентки первого курса Академии Русского балета имени Вагановой Евы Кальцановой и студентки третьего курса факультета музыкальной педагогики Российской академии музыки имени Гнесиных Алины Лексуновой.

Кульминацией церемонии станет концерт лауреатов премии «Юные дарования Псковщины», в котором примут участие Глеб Семёнов, Мария Богомолова, Руслан Быков, Алексей Колосов, Платон Домущи, Ариана Ампар, Людмила Табакова, Елизавета Слёзкина, Семён Новиков, Мария Куранова. Откроет концерт лауреат премии «Молодые дарования России» Анна Яковлева.

Отметим, что в холле детской музыкальной школы № 1 будет представлена выставка работ юных художников, в числе которых также лауреат премии «Юные дарования Псковщины» в номинации «Изобразительное искусство» София Кузьмина.