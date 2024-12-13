Юная псковичка заняла второе место на международном космическом чемпионате

12:17, 13 декабря 2024, ПАИ

Юная псковичка Виктория Петрова заняла второе место на II космическом чемпионате, который проходил в рамках Международного аэрокосмического фестиваля в Перми, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Космический» успех воспитанницы Псковского технического лицея Виктории Петровой – второе место среди 120 финалистов международного космического чемпионата, который завершился в Перми», – подчеркнул глава города.

Вместе с ведущими специалистами ракетно-космической отрасли и студентами престижных университетов участники чемпионата объединились в настоящие конструкторские бюро и за пять дней разработали проектное решение актуальной задачи космической тематики, рассказал Борис Елкин.

«Поздравляю Викторию и её наставников с этой победой и желаю покорять новые высоты», – отметил глава Пскова.