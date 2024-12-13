Стало известно расписание мероприятий психологической службы ПсковГУ на конец декабря

13:01, 13 декабря 2024, ПАИ

Психологическая служба ПсковГУ опубликовала расписание мероприятий на конец декабря.

Так, 25 декабря в 16:00 начнётся мастер-класс «Карта желаний». Участники встречи обсудят, как правильно составлять карту желаний и для чего её нужно делать. Мероприятие пройдёт в «Добро. Центре» (улица Некрасова, 24, кабинет 8). Количество участников – до 30 человек. Спикер – психолог ПсковГУ Екатерина Макеева. Зарегистрироваться можно здесь.

26 декабря в 16:00 начнётся мастер-класс «Психологический адвент-календарь». Участники узнают, как создавать адвент-календарь. Мероприятие пройдёт в «Добро. Центре» (улица Некрасова, 24, кабинет 8). Количество участников – до 12 человек. Спикер – руководитель психологической службы ПсковГУ Наталья Светлова. Зарегистрироваться можно здесь.