Новые правила перевозки животных в поездах появятся в России с 2025 года

13:49, 13 декабря 2024, ПАИ

С 1 января 2025 года в России начнут действовать новые правила перевозки животных в поездах дальнего следования, сообщил заместитель гендиректора Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД») Станислав Зотин. Об этом пишет ТАСС.

С января оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе станет бесплатным, будет разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа целого купе.

В начале года в России начали обсуждать правила перевозки животных в поездах после инцидента с котом Твиксом. 20 января кота, которого 11 января проводница поезда выбросила из вагона во время стоянки в Кирове, нашли мертвым. Это произошло после того, как ночью кот смог выбраться из переноски хозяина, пошел гулять по вагону и пропал.

30 января в ФПК сообщили, что изменили порядок действий при обнаружении бесхозных животных. Если обнаружить владельца животного не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции и передадут дежурным сотрудникам вокзала.