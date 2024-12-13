Жительница Локнянского округа отправится в тюрьму за неуплату алиментов
Жительница Локнянского муниципального округа отправится в тюрьму за неуплату средств на содержание ребёнка, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.
В суде установлено, что с 2020 года 37-летняя местная жительница должна была ежемесячно уплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери.
Однако с февраля по май 2024 года женщина не выплачивала алименты. Задолженность составила более 84 тысяч рублей.
Бежаницкий районный суд признал женщину виновной по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, если это деяние совершено неоднократно). Ей назначили наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с зачётом 19 дней лишения свободы по предыдущему приговору.
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