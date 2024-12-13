Жительница Локнянского округа отправится в тюрьму за неуплату алиментов

14:06, 13 декабря 2024, ПАИ

Жительница Локнянского муниципального округа отправится в тюрьму за неуплату средств на содержание ребёнка, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

В суде установлено, что с 2020 года 37-летняя местная жительница должна была ежемесячно уплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери.

Однако с февраля по май 2024 года женщина не выплачивала алименты. Задолженность составила более 84 тысяч рублей.

Бежаницкий районный суд признал женщину виновной по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, если это деяние совершено неоднократно). Ей назначили наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с зачётом 19 дней лишения свободы по предыдущему приговору.