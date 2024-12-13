Экспозицию памяти участников СВО и героев-афганцев открыли в себежском музее
Экспозицию памяти участников СВО и воинов-афганцев открыли в Себежском краеведческом музее сегодня, 13 декабря. Об этом пишет газета «Призыв».
Выставка посвящена подвигам себежан и сохранению памяти о них, подчеркнул директор музея Фёдор Черников. «Чем больше мы будем знать о таких событиях, тем больше у нас шансов, что такое никогда не повторится. Поскольку было мало экспонатов, посвящённых СВО, у нас представлено не так много на эту тему, в основном вещи связаны с афганскими событиями», – отметил он.
Жителей Себежского района также призвали поделиться информацией и о своих родственниках, проходивших службу в Афганистане либо воевавших на СВО для увековечивания их героизма.
На мероприятии присутствовали ученики Себежской средней школы, представители общественности и районной администрации.
О правильном питании в новогоднюю ночь и не только поговорили в программе «Анамнез». Главное
«Ждём домой!»: плюсские школьники изготовили в подарок бойцам СВО новогодние игрушки
Избирком Псковской области нашёл среди избирателей Клеопатру, Цезаря, Багиру, Еврипида и Весну