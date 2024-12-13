Экспозицию памяти участников СВО и героев-афганцев открыли в себежском музее

15:11, 13 декабря 2024, ПАИ

Экспозицию памяти участников СВО и воинов-афганцев открыли в Себежском краеведческом музее сегодня, 13 декабря. Об этом пишет газета «Призыв».

Выставка посвящена подвигам себежан и сохранению памяти о них, подчеркнул директор музея Фёдор Черников. «Чем больше мы будем знать о таких событиях, тем больше у нас шансов, что такое никогда не повторится. Поскольку было мало экспонатов, посвящённых СВО, у нас представлено не так много на эту тему, в основном вещи связаны с афганскими событиями», – отметил он.

Жителей Себежского района также призвали поделиться информацией и о своих родственниках, проходивших службу в Афганистане либо воевавших на СВО для увековечивания их героизма.

На мероприятии присутствовали ученики Себежской средней школы, представители общественности и районной администрации.