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Культура

Более 100 уникальных портретов представят на выставке в Псковском музее

С 21 декабря в обновленном Выставочном зале откроется новая выставка портретов из собрания Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставочный проект включает более 100 произведений, созданных в период XVIII–XX веков, не вошедших в основную экспозицию Картинной галереи музея.

Гости увидят произведения неизвестных художников и именитых мастеров: Зарянко, Крамского, Маковского., Соколова, Сомова, Пьетро де Ротари, Христинека.

Часть портретов будет представлена впервые после проведенных реставрационных и подготовительных работ силами специалистов Псковского музея-заповедника.

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