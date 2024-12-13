Более 100 уникальных портретов представят на выставке в Псковском музее
С 21 декабря в обновленном Выставочном зале откроется новая выставка портретов из собрания Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Выставочный проект включает более 100 произведений, созданных в период XVIII–XX веков, не вошедших в основную экспозицию Картинной галереи музея.
Гости увидят произведения неизвестных художников и именитых мастеров: Зарянко, Крамского, Маковского., Соколова, Сомова, Пьетро де Ротари, Христинека.
Часть портретов будет представлена впервые после проведенных реставрационных и подготовительных работ силами специалистов Псковского музея-заповедника.
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