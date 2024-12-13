100-килограммовое сердце доставили из Нягани в Кунью

15:32, 13 декабря 2024, ПАИ

100-килограммовое сердце доставили из Нягани (Ханты-Мансийский АО) в Кунью. Новый арт-объект украсил центральный парк посёлка, сообщает газета «Пламя».

Сердце, спаянное из 60 металлических пластин, Кунье подарил предприниматель Дмитрий Налогин. Такие же сердца благодаря ему установят также в Жижице, Каськово, Двинь-Покровском и Великих Луках.