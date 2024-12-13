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Общество

100-килограммовое сердце доставили из Нягани в Кунью

100-килограммовое сердце доставили из Нягани (Ханты-Мансийский АО) в Кунью. Новый арт-объект украсил центральный парк посёлка, сообщает газета «Пламя».

Фото предоставлено газетой "Пламя"Фото предоставлено газетой "Пламя"

Сердце, спаянное из 60 металлических пластин, Кунье подарил предприниматель Дмитрий Налогин. Такие же сердца благодаря ему установят также в Жижице, Каськово, Двинь-Покровском и Великих Луках.

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