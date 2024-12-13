Шесть медалей завоевали псковички на международном чемпионате по воздушной гимнастике

16:02, 13 декабря 2024, ПАИ

Шесть медалей завоевали псковички, воспитанницы студии пилонного спорта и воздушной гимнастики Софьи Колосковой на международном чемпионате, который прошёл в Китае. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова.

Спортсменки из Псковской области принимали участие в соревнованиях в онлайн-формате. Первые места в дисциплине «воздушное кольцо» заняли София Закарян, Мария Скляренко, Мария Торговина и София Скляренко. В артистическом кольце золото на счету Светланы Щербаковой, а серебро у Арины Корякиной.

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