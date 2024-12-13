Как технологии помогают людям перемещаться по городу, узнали псковские школьники на «Уроке цифры»

16:10, 13 декабря 2024, ПАИ

«Урок цифры» на тему «Код города: технологии в движении» прошёл в центре цифрового образования «IT-Куб» в Пскове сегодня, 13 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

На примере сервиса такси школьники узнали, как современные технологии помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу. Урок состоял из теоретической и практической частей.

«Алгоритмы помогают вычислять, где находится ближайший текст, и самый главный алгоритм в этой сфере – это теория графов или математических моделей», – отметил преподаватель центра Владислав Соо.

В мероприятии приняли участие ученики 5–6-х классов.

Напомним, что «Урок цифры» проводят с 2018 года АНО «Цифровая экономика», Минцифры России, Минпросвещения РФ в партнёрстве с ключевыми IT-компаниями и организациями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» президентского нацпроекта «Цифровая экономика».