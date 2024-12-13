«Псковавтотранс» предупредил о временных неудобствах для пассажиров

17:25, 13 декабря 2024, ПАИ

Псковавтотранс временно закроет продажу билетов на автовокзалах и автостанциях региона, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Продажа билетов по маршрутам, которые отправляются от автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов, принадлежащих «Псковсавтотрансу», закроется 17 декабря в 19:00.

С 18 декабря продажа билетов будет открываться поэтапно. Пассажирам посоветовали приобретать билеты заблаговременно, либо у водителей автобуса или через интернет-ресурсы.

Прекращение продажи билетов производится в рамках перерегистрации контрольно-кассовой техники для исполнения распоряжения правительства Псковской области от 24 октября 2024 года «Об условиях приватизации государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс».