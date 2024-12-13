«Псковавтотранс» предупредил о временных неудобствах для пассажиров
Псковавтотранс временно закроет продажу билетов на автовокзалах и автостанциях региона, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.
Продажа билетов по маршрутам, которые отправляются от автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов, принадлежащих «Псковсавтотрансу», закроется 17 декабря в 19:00.
С 18 декабря продажа билетов будет открываться поэтапно. Пассажирам посоветовали приобретать билеты заблаговременно, либо у водителей автобуса или через интернет-ресурсы.
Прекращение продажи билетов производится в рамках перерегистрации контрольно-кассовой техники для исполнения распоряжения правительства Псковской области от 24 октября 2024 года «Об условиях приватизации государственного предприятия Псковской области «Псковавтотранс».
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