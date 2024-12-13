Избирком Псковской области нашёл среди избирателей Клеопатру, Цезаря, Багиру, Еврипида и Весну
Избирательная комиссия Псковской области нашла среди избирателей Клеопатру, Цезаря, Багиру, Еврипида, Весну и ещё несколько человек с редкими и необычными именами. Об этом сообщается в телеграм-канале облизбиркома.
Избирательница Клеопатра проживает в Палкинском районе, Цезарь – в Псковском. В списках избирательной комиссии также числятся Бригантина, Итальяна, Иппиодор, Нелена, Никодим, Поэма, Светаний, Талия, Ювеналий, Адэлаида и Галактион.
Самыми популярными именами среди избирателей Псковской области оказались Александр (24 221 человек) и Татьяна (20 247 человек). Самая распространённая фамилия в регионе – Иванов/Иванова (20 588 человек).
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Избирком Псковской области нашёл среди избирателей Клеопатру, Цезаря, Багиру, Еврипида и Весну