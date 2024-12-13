Избирком Псковской области нашёл среди избирателей Клеопатру, Цезаря, Багиру, Еврипида и Весну

16:51, 13 декабря 2024, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области нашла среди избирателей Клеопатру, Цезаря, Багиру, Еврипида, Весну и ещё несколько человек с редкими и необычными именами. Об этом сообщается в телеграм-канале облизбиркома.

Избирательница Клеопатра проживает в Палкинском районе, Цезарь – в Псковском. В списках избирательной комиссии также числятся Бригантина, Итальяна, Иппиодор, Нелена, Никодим, Поэма, Светаний, Талия, Ювеналий, Адэлаида и Галактион.

Самыми популярными именами среди избирателей Псковской области оказались Александр (24 221 человек) и Татьяна (20 247 человек). Самая распространённая фамилия в регионе – Иванов/Иванова (20 588 человек).

Еще в Псковской области живут два полных тёзки Александра Сергеевича Пушкина и 14 962 девушки и женщины с именем Ольга.