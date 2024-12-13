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Спорт

Первенство Великих Лук по лёгкой атлетике стартует 17 декабря

Первенство Великих Лук по лёгкой атлетике «Юная звезда» пройдёт на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 17 и 18 декабря, сообщили ПАИ в Федерации лёгкой атлетики Великих Лук.

Фото: ПАИ

Спортсмены поборются за награды соревнований в беге на 30, 300, 400 и 600 метров, а также 30 метров с барьерами, толкании мяча, прыжках в высоту и в длину. Среди участников – юноши и девушки 2012–2013, 2014–2015 и 2016–2017 годов рождения.

Все участники получат сладкий приз и грамоту за участие, призёров наградят медалью, а победителям дополнительно вручат кубок.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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