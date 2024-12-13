Более 250 нарушений законодательства об охране прав инвалидов выявили в Псковской области в этом году

17:54, 13 декабря 2024, ПАИ

Более 250 нарушений законодательства об охране прав инвалидов выявили в Псковской области в этом году, сообщил прокурор региона Андрей Мошков во время заседания коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове по вопросу создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня, 13 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Надзор за соблюдением законодательного пребывания безбарьерной среды и доступности объектов для маломобильных групп населения осуществляется в Псковской области на постоянной основе. В истёкшем периоде 2024 года органами прокуратуры выявлено более 250 нарушений законодательства об охране прав инвалидов, в целях устранения которых внесено 30 представлений, в суды области направлено 32 исковых заявления. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования более 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», – отметил Андрей Мошков.

Прокурор Псковской области рассказал о работе, которая ведётся по этому вопросу, а также отметил, что данная сфера по-прежнему требует особого внимания.