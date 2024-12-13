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Политика

Псковский район намерен преобразоваться в округ – Наталья Фёдорова

Псковский район намерен преобразоваться в муниципальный округ, публичные слушания по этому поводу в муниципалитете уже начались и завершатся в январе 2025 года, сообщила корреспонденту ПАИ глава района Наталья Фёдорова.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова. Фото: ПАИ

«В районе 10 волостей, все они разные, включая бюджетную обеспеченность. Практика муниципалитетов, уже преобразовавшихся в округа, показывает, что это дает возможность для равного развития всех территорий», – отметила Наталья Фёдорова.

«Появится возможность участия в важных для нас программах, сосредотачивать ресурсы на крупных проектах, например дорожных – для нашего района это особенно важно. А для небольших населенных пунктов переход на округ даст возможность участия в федеральных проектах, поскольку у муниципалитета появится возможность софинансирования», – отметила глава района.

Наталья Фёдорова подчеркнула, что инициатива преобразования в округ активно обсуждается на всех уровнях, и важно объяснить жителям района плюсы муниципальной реформы. «Жители не должны почувствовать на себе переходный этап, изменения в их жизни должны носить положительный характер», – сказала Наталья Фёдорова.

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