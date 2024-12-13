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Общество

Некоторые дома в Острове-3 временно отключат от теплоснабжения 14 декабря

Некоторые дома в Острове-3 будут временно отключены от теплоснабжения 14 декабря в связи с проводимыми работами. При этом слива теплоносителя из общей сети и остановки котельной не произойдёт, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Дмитрия Быстрова

В Острове-3 отключения запланированы с 9:00 до 18:00 в многоквартирных домах № 20, 21, 22, 22, 23, а также в здании детского сада и на канализационной насосной станции.

«Отключение необходимо для проведения комплекса работ, связанных с подключением многоквартирных домов и других абонентов к новым сетям теплоснабжения по постоянной схеме. При этом слива теплоносителя из общей сети и остановки котельной не будет. Все работы подрядчик планирует провести в установленные сроки», – подчеркнул Дмитрий Быстров.

После проведения переключений в некоторых квартирах возможны случаи отсутствия тепла из-за завоздушивания системы. Для принятия мер жителям необходимо оперативно сообщать о таких фактах в управляющую организацию «Остров Жилсервис» по тел. 8-992-299-02-76, 8-992-299-62-14 или в единую диспетчерскую службу Островского района по тел. (8 811-52) 3-10-48.

Информацию о возможных дальнейших временных отключениях теплоснабжения сообщат дополнительно, добавил глава района.

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Некоторые дома в Острове-3 временно отключат от теплоснабжения 14 декабря

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