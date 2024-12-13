Новогодние ёлки и массовые мероприятия отменили в Пыталовской школе

19:00, 13 декабря 2024, ПАИ

С 14 декабря Пыталовская средняя школа переходит на дистанционное обучение в связи с ростом числа заболеваний, пишет районная газета «Наша жизнь».

Это решение было принято на основании распоряжения Роспотребнадзора. По состоянию на 13 декабря в школе зарегистрировано шесть случаев внебольничной пневмонии, уровень заболеваемости составляет 13 %.

Карантин продлится 21 день и завершится 3 января 2025 года. В связи с этим отменяются все новогодние ёлки и массовые мероприятия. Дистанционное обучение будет проводиться на платформе «Сферум» по привычному расписанию. Учителя будут заранее информировать учащихся и родителей обо всех изменениях в чатах и группах.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические правила в период повышенной заболеваемости детей. Сельские школы продолжают работать в обычном режиме.