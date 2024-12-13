Новогодние ёлки и массовые мероприятия отменили в Пыталовской школе
С 14 декабря Пыталовская средняя школа переходит на дистанционное обучение в связи с ростом числа заболеваний, пишет районная газета «Наша жизнь».
Это решение было принято на основании распоряжения Роспотребнадзора. По состоянию на 13 декабря в школе зарегистрировано шесть случаев внебольничной пневмонии, уровень заболеваемости составляет 13 %.
Карантин продлится 21 день и завершится 3 января 2025 года. В связи с этим отменяются все новогодние ёлки и массовые мероприятия. Дистанционное обучение будет проводиться на платформе «Сферум» по привычному расписанию. Учителя будут заранее информировать учащихся и родителей обо всех изменениях в чатах и группах.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические правила в период повышенной заболеваемости детей. Сельские школы продолжают работать в обычном режиме.
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