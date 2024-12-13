Куньинская школа отправила подарки бойцам на передовую

20:00, 13 декабря 2024, ПАИ

Погрузка посылок и новогодних подарков бойцам в зоне СВО прошла в Куньинской школе сегодня, 13 декабря. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Отправку посылок через волонтёрскую группы «Добрые руки Великие Луки» организовала руководитель молодёжного отдела районного культурного центра Татьяна Петрова, являющаяся координатором местного отделения волонтерского объединения.

В машину погрузили более 20 коробок с продуктами питания, предметами личной гигиены, шерстяными носками, детскими письмами-поздравлениями, игрушками и оберегами, изготовленными школьниками, а ещё около десяти килограммов сала с чесноком: как рассказала Татьяна Петрова, на недавнем уроке мужества была озвучена такая просьба псковских солдат.

Кроме того, вместе со школьными на линию боевого соприкосновения будут отправлены ещё девять коробок посылок, собранных куньинцми через молодёжный отдел (пунктами сбора и передачи служили некоторые магазины, детская школа искусств и другие).