Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Куньинская школа отправила подарки бойцам на передовую

Погрузка посылок и новогодних подарков бойцам в зоне СВО прошла в Куньинской школе сегодня, 13 декабря. Об этом пишет районная газета «Пламя».

​Куньинская школа отправила подарки нашим защитникам в зону СВО. Фото здесь и далее: «Пламя»

Отправку посылок через волонтёрскую группы «Добрые руки Великие Луки» организовала руководитель молодёжного отдела районного культурного центра Татьяна Петрова, являющаяся координатором местного отделения волонтерского объединения.

В машину погрузили более 20 коробок с продуктами питания, предметами личной гигиены, шерстяными носками, детскими письмами-поздравлениями, игрушками и оберегами, изготовленными школьниками, а ещё около десяти килограммов сала с чесноком: как рассказала Татьяна Петрова, на недавнем уроке мужества была озвучена такая просьба псковских солдат.

Кроме того, вместе со школьными на линию боевого соприкосновения будут отправлены ещё девять коробок посылок, собранных куньинцми через молодёжный отдел (пунктами сбора и передачи служили некоторые магазины, детская школа искусств и другие).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 декабря 2024

Реализацию проектов на территории Псковской области обсудил Михаил Ведерников с руководством РЦИС
13 декабря 2024

Работы по установке нового Вечного огня продолжаются в Псковском районе
13 декабря 2024

Куньинская школа отправила подарки бойцам на передовую
13 декабря 2024

Марина Борисенкова: Нам нужно позволить людям с инвалидностью жить полноценно
13 декабря 2024

В Печорах торжественно зажгли огни главной новогодней ёлки
13 декабря 2024

Новогодние ёлки и массовые мероприятия отменили в Пыталовской школе
13 декабря 2024

Алёна Трунова приняла участие в итоговом совещании с руководителями региональных органов в сфере занятости
13 декабря 2024

Некоторые дома в Острове-3 временно отключат от теплоснабжения 14 декабря

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...