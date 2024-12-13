Реализацию проектов на территории Псковской области обсудил Михаил Ведерников с руководством РЦИС

20:40, 13 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с руководством Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) реализацию проектов на территории Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Тема очень актуальная. Только за последние два года по всей стране на 55 % выросло число судебных споров вокруг интеллектуальной собственности. Правовая грамотность растёт, а вместе с этим растёт и желание защищать результаты в том числе творческой деятельности. Кроме этого, Псковская область присоединилась к пилотным субъектам, которые реализуют стандарт развития креативных индустрий АСИ. В том числе это предполагает вовлечение предпринимателей в систему защиты и монетизации интеллектуального труда», – сказал губернатор.

Он также отмети, что проекты РЦИС помогут в усилении этой работы по линии цифровой инфраструктуры для креативных индустрий, создания регионального депозитария интеллектуальных прав, а также просветительской работы в этой сфере права.

«Предложения были озвучены интересные, будем вместе работать над их реализацией», – подытожил губернатор.