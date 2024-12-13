Судебные приставы Псковской области подготовили подарки для российских военнослужащих к Новому году

21:40, 13 декабря 2024, ПАИ

В преддверии новогодних праздников сотрудники УФССП России по Псковской области подготовили сладкие подарки для военнослужащих России. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении УФССП.

Подарки передали в Общероссийское общественное движение «Народный фронт» с целью поддержки и поздравления военнослужащих, стоящих на страже безопасности России.

«Сладкие угощения, собранные с душой и заботой, символизируют признание и благодарность за службу и мужество тех, кто защищает мир и спокойствие наших граждан. Новый год – это время чудес и добрых дел, и мы рады внести свою лепту в создание праздничного настроения для тех, кто стоит на страже нашей Родины», – добавили сотрудники УФССП по Псковской области.

Ранее сообщалось, что погрузка посылок и новогодних подарков бойцам, находящимся в зоне спецоперации, прошла в Куньинской школе.