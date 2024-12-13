50 лет душа в душу: супруги из Печорского округа отпраздновали юбилей совместной жизни

23:03, 13 декабря 2024, ПАИ

50-летний юбилей совместной жизни отпраздновали Владимир и Любовь Шустровы из Печорского округа. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём телеграм-канале.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова глава района поздравил жителей Ротово с юбилеем совместной жизни и вручил им памятную медаль.

Свой трудовой путь глава семьи начинал в совхозе «Лидва», где также работала поваром его супруга. Позже Владимир Шустров продолжил трудиться в газовом хозяйстве. Сейчас семья находится на заслуженном отдыхе.

«Владимир и Любовь Шустровы не только счастливые супруги, они любящие родители двух сыновей, дедушка и бабушка пятерых внуков и одной правнучки! Пожелал юбилярам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!» – сказал Валерий Зайцев.