50 лет душа в душу: супруги из Печорского округа отпраздновали юбилей совместной жизни
50-летний юбилей совместной жизни отпраздновали Владимир и Любовь Шустровы из Печорского округа. Об этом глава муниципалитета сообщил в своём телеграм-канале.
По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова глава района поздравил жителей Ротово с юбилеем совместной жизни и вручил им памятную медаль.
Свой трудовой путь глава семьи начинал в совхозе «Лидва», где также работала поваром его супруга. Позже Владимир Шустров продолжил трудиться в газовом хозяйстве. Сейчас семья находится на заслуженном отдыхе.
«Владимир и Любовь Шустровы не только счастливые супруги, они любящие родители двух сыновей, дедушка и бабушка пятерых внуков и одной правнучки! Пожелал юбилярам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!» – сказал Валерий Зайцев.
50 лет душа в душу: супруги из Печорского округа отпраздновали юбилей совместной жизни
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