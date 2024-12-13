Груз для фронта от жителей Плюсского округа доставили в псковский штаб «Мы вместе»

23:18, 13 декабря 2024, ПАИ

Груз для фронта от жителей Плюсского муниципального округа доставили в штаб взаимопомощи «Мы вместе» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

«Вместе с руководителем Молодёжного центра Еленой Николаевой передали в Ресурсный центр города Пскова груз, собранный жителями нашего округа», – сказала глава Плюсского округа Наталья Иванова.

В посылках вещи первой необходимости и подарки, созданные своими руками: термобельё и постельное бельё, сладости и продукты длительного срока хранения, инвалидные коляски для нужд госпиталей и вязаные носки и варежки.