Груз для фронта от жителей Плюсского округа доставили в псковский штаб «Мы вместе»
Груз для фронта от жителей Плюсского муниципального округа доставили в штаб взаимопомощи «Мы вместе» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
«Вместе с руководителем Молодёжного центра Еленой Николаевой передали в Ресурсный центр города Пскова груз, собранный жителями нашего округа», – сказала глава Плюсского округа Наталья Иванова.
В посылках вещи первой необходимости и подарки, созданные своими руками: термобельё и постельное бельё, сладости и продукты длительного срока хранения, инвалидные коляски для нужд госпиталей и вязаные носки и варежки.
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