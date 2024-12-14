Наумов день наступил по народному календарю

09:08, 14 декабря 2024, ПАИ

Наумов день наступил по народному календарю сегодня, 14 декабря. Об этом сообщает портал calend.ru.

Этот день называли мудрым и просили у святого Наума «навести на ум». Также в этот день почитали учителей. Детей приводили к преподавателю, которого особо уважали, считая его работу чрезвычайно важной и трудной. Ученики каждое занятие должны были начинать с трёх земных поклонов.

Кроме того, в награду за труды отец с матерью подносили учителю каравай хлеба и полотенце, в которое завязывали и деньги.