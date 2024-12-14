Фильм о Крещении Руси снимали в Псковском музее-заповеднике

09:22, 14 декабря 2024, ПАИ

Фильм о Крещении Руси снимала съёмочная группа по заказу телеканала «Спас» в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Начальник отдела хранения монументальной живописи Таисия Круглова в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря рассказала об уникальной архитектуре собора и фресках. А в главном здании музея старший научный сотрудник исторического отдела Татьяна Ершова представила журналистам находки из подзноевского раскопа, где были открыты погребальные камеры X века со знаком Рюриковичей, нательным крестом и другими находками.

Фильм планируют выпустить ко Дню Крещения Руси летом 2025 года.