Фильм о Крещении Руси снимали в Псковском музее-заповеднике
Фильм о Крещении Руси снимала съёмочная группа по заказу телеканала «Спас» в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Начальник отдела хранения монументальной живописи Таисия Круглова в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря рассказала об уникальной архитектуре собора и фресках. А в главном здании музея старший научный сотрудник исторического отдела Татьяна Ершова представила журналистам находки из подзноевского раскопа, где были открыты погребальные камеры X века со знаком Рюриковичей, нательным крестом и другими находками.
Фильм планируют выпустить ко Дню Крещения Руси летом 2025 года.
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