До -6 градусов и метель прогнозируют в Псковской области 15 декабря

10:38, 14 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области завтра, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет идти снег, местами метель. Также будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –6 до –1 градусов, днём от –3 до 0 градусов. Атмосферное давление низкое.