До -6 градусов и метель прогнозируют в Псковской области 15 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области завтра, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет идти снег, местами метель. Также будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от –6 до –1 градусов, днём от –3 до 0 градусов. Атмосферное давление низкое.
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