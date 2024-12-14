19 жителей Себежского района прошли обучение в кадровом центре по востребованным специальностям

12:15, 14 декабря 2024, ПАИ

19 жителей Себежского района прошли обучение в кадровом центре и получили специальности, которые нужны в муниципалитете. Об этом пишет газета «Призыв».

В рамках нацпроекта «Демография» в этом году обучались разные категории граждан. Каждый выбирал свою образовательную программу, время и форму обучения, а также обучающий центр.

При этом проходило обучение востребованным в регионе специальностям: это бухгалтер для крупного и малого бизнеса, учитель математики для 5–6-х классов, социальный работник, web-программист и другие.