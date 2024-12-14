19 жителей Себежского района прошли обучение в кадровом центре по востребованным специальностям
19 жителей Себежского района прошли обучение в кадровом центре и получили специальности, которые нужны в муниципалитете. Об этом пишет газета «Призыв».
В рамках нацпроекта «Демография» в этом году обучались разные категории граждан. Каждый выбирал свою образовательную программу, время и форму обучения, а также обучающий центр.
При этом проходило обучение востребованным в регионе специальностям: это бухгалтер для крупного и малого бизнеса, учитель математики для 5–6-х классов, социальный работник, web-программист и другие.
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