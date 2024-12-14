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Общество

Эксперты-криминалисты провели урок для псковских школьников

Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области провели урок для псковских школьников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперты-криминалисты провели урок для псковских школьников. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Подполковник полиции Ирина Толкачёва и капитан полиции Вероника Лотоцкая встретились с учащимися третьего класса погранично-таможенно-правового лицея № 22. Они показали ученикам специальный чемодан криминалиста, содержащий различные инструменты и материалы, используемые при расследовании преступлений.

«Мы рады видеть такую заинтересованность детей. Их вопросы и активное участие делают общение увлекательным и значимым», – отметила подполковник полиции Ирина Толккачёва.

Ребята узнали о важности соблюдения законов, а также о специфике работы криминалистов. Организаторы высказали благодарность руководству лицея за сотрудничество и возможность провести подобное занятие.

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