Эксперты-криминалисты провели урок для псковских школьников

12:31, 14 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области провели урок для псковских школьников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Подполковник полиции Ирина Толкачёва и капитан полиции Вероника Лотоцкая встретились с учащимися третьего класса погранично-таможенно-правового лицея № 22. Они показали ученикам специальный чемодан криминалиста, содержащий различные инструменты и материалы, используемые при расследовании преступлений.

«Мы рады видеть такую заинтересованность детей. Их вопросы и активное участие делают общение увлекательным и значимым», – отметила подполковник полиции Ирина Толккачёва.

Ребята узнали о важности соблюдения законов, а также о специфике работы криминалистов. Организаторы высказали благодарность руководству лицея за сотрудничество и возможность провести подобное занятие.