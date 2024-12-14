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Политика

Александр Козловский – на XXII съезде «Единой России»: Народная программа партии помогает решать самые важные вопросы

Народная программа «Единой России» помогает решать самые важные вопросы. Об этом заявил секретарь псковского регионального отделения партии Александр Козловский на XXII съезде «Единой России» в Москве сегодня, 14 декабря.

«Народная программа – это возможность для небольших регионов реализовать то, о чём просят избиратели. В неё попадают самые важные моменты, как, например, ремонт школ. Для Псковской области это действительно подмога, на сегодняшний день отремонтировано уже 50 учебных заведений. И очень важно, что часть школ находится в районах. К сожалению, из-за недостатка регионального финансирования их не удавалось отремонтировать до этого. И уже сейчас школьники учатся в новых классах и за новыми партами в современных условиях. Такие федеральные проекты Народной программы помогают решать самые важные вопросы», – отметил он, отвечая на вопрос журналиста.

Благодаря Народной программе также реализуется строительство ФАПов на территории Псковской области. «Более 30 ФАПов уже построено. Это новые современные условия труда для медицинского персонала и возможность не только обследовать своё здоровье, но и приобрести лекарства. Такие направления помогают жить и в сёлах, и в городах», – подчеркнул Александр Козловский.

Он также прокомментировал работу с первичными партийными организациями. «С первичными отделениями партии в Псковской области мы уже работаем много лет. Это основа и фундамент партийного строительства», – заключил секретарь псковского регионального отделения партии.

Напомним, что в Москве проходит XXII съезд «Единой России». В нём принимают участие представители всех регионов страны, в том числе делегация Псковской области: вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян, депутат Госдумы Александр Козловский, сенатор Алексей Наумец.

Накануне участники присутствовали на дискуссионных площадках съезда, посетили бойцов спецоперации, которые проходят лечение в московских госпиталях, пообщались со школьниками и студентами, а также помогли сформировать гуманитарный груз для Курской области.

На площадке съезда также развёрнута экспозиция, посвящённая первичкам партии.

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