Александр Козловский – на XXII съезде «Единой России»: Народная программа партии помогает решать самые важные вопросы

13:39, 14 декабря 2024, ПАИ

Народная программа «Единой России» помогает решать самые важные вопросы. Об этом заявил секретарь псковского регионального отделения партии Александр Козловский на XXII съезде «Единой России» в Москве сегодня, 14 декабря.

«Народная программа – это возможность для небольших регионов реализовать то, о чём просят избиратели. В неё попадают самые важные моменты, как, например, ремонт школ. Для Псковской области это действительно подмога, на сегодняшний день отремонтировано уже 50 учебных заведений. И очень важно, что часть школ находится в районах. К сожалению, из-за недостатка регионального финансирования их не удавалось отремонтировать до этого. И уже сейчас школьники учатся в новых классах и за новыми партами в современных условиях. Такие федеральные проекты Народной программы помогают решать самые важные вопросы», – отметил он, отвечая на вопрос журналиста.

Благодаря Народной программе также реализуется строительство ФАПов на территории Псковской области. «Более 30 ФАПов уже построено. Это новые современные условия труда для медицинского персонала и возможность не только обследовать своё здоровье, но и приобрести лекарства. Такие направления помогают жить и в сёлах, и в городах», – подчеркнул Александр Козловский.

Он также прокомментировал работу с первичными партийными организациями. «С первичными отделениями партии в Псковской области мы уже работаем много лет. Это основа и фундамент партийного строительства», – заключил секретарь псковского регионального отделения партии.

Напомним, что в Москве проходит XXII съезд «Единой России». В нём принимают участие представители всех регионов страны, в том числе делегация Псковской области: вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян, депутат Госдумы Александр Козловский, сенатор Алексей Наумец.

Накануне участники присутствовали на дискуссионных площадках съезда, посетили бойцов спецоперации, которые проходят лечение в московских госпиталях, пообщались со школьниками и студентами, а также помогли сформировать гуманитарный груз для Курской области.

На площадке съезда также развёрнута экспозиция, посвящённая первичкам партии.