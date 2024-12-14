Опубликован список новогодних мероприятий в Палатах у Сокольей башни в Пскове

14:13, 14 декабря 2024, ПАИ

О том, какие новогодние события пройдут в Палатах у Сокольей башни, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На рождественском спектакле «Вертеп» марионетки из ящичка расскажут сказочную историю о Рождестве Христовом, а во время интерактивной программы «Вечер накануне 1700-го» можно будет познакомиться с традициями празднования Нового года на Руси, а затем поиграть и сделать новогодний сувенир.

На мастер-классе «Ласковый огонёк в руках» гости музея смогу сделать памятную новогоднюю композицию для праздничного интерьера или в подарок близкому человеку. Также пройдут мастер-классы «Сувенир из фетра: тёплый дом», «Открытка в стиле XIX века» и «Мастерство манерное», где можно будет познакомиться с древним способом орнаментации ткани – кубовой набойкой, а затем сделать текстильный сувенир или сумку-шопер в технике верховой набойки.

Мероприятия состоятся в Палатах у Сокольей башни (Дом ксёндза) в Комсомольском переулке, 7 в Пскове.