Женщина пострадала в ДТП с фурой на трассе Санкт-Петербург – Невель
Столкновение автомобиля Chevrolet Lanos и фуры марки Volvo произошло у деревни Карпово на трассе Санкт-Петербург – Невель. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, пошёл на обгон и не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась с фурой и вылетела в кювет.
В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка Chevrolet. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 декабря 2024
Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием фуры в Псковской области