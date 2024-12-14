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Происшествия

Женщина пострадала в ДТП с фурой на трассе Санкт-Петербург – Невель

Столкновение автомобиля Chevrolet Lanos и фуры марки Volvo произошло у деревни Карпово на трассе Санкт-Петербург – Невель. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП с фурой
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, пошёл на обгон и не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась с фурой и вылетела в кювет.

В ДТП пострадала 45-летняя пассажирка Chevrolet. Помощь ей оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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