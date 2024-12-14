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Лекция о святынях Снетогорского монастыря прошла в Пскове

Лекция, посвящённая святыням Снетогорского монастыря, прошла при храме Святого Князя Александра Невского в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

В большом зале трапезной храма состоялась лекция на тему «Рождества Богородицы Снетогорский монастырь в годы Великой Отечественной войны. Святыни Никольского храма». Лектором выступила руководитель экскурсионной службы Снетогорского монастыря монахиня Валерия.

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