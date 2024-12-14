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Происшествия

Один человек пострадал в результате ДТП в Псковском районе

Водитель автомобиля не справился с управлением и машина вылетела в кювет у деревни Завохтовье в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В авто находились четыре человека, один из них пострадал. Помощь еиу оказывается на месте, от госпитализации он отказался.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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