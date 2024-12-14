Благотворительный концерт Анастасии и Захара Заволокиных проходит в Печорах

17:17, 14 декабря 2024, ПАИ

Благотворительный концерт Анастасии и Захара Заволокиных проходит в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда».

В Печорском районном центре культуры начался концерт ансамбля «Частушка» с участием ведущих Первого канала Анастасии и Захара Заволокиных.

Зрителей ожидают лучшие номера гостей, а также новая программа.