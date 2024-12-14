Благотворительный концерт Анастасии и Захара Заволокиных проходит в Печорах
Благотворительный концерт Анастасии и Захара Заволокиных проходит в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда».
В Печорском районном центре культуры начался концерт ансамбля «Частушка» с участием ведущих Первого канала Анастасии и Захара Заволокиных.
Зрителей ожидают лучшие номера гостей, а также новая программа.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 декабря 2024
Снегурочка из Псковской области поздравила детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в Европе