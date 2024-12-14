Водитель госпитализирован после ДТП на трассе в Стругокрасненском муниципальном округе

17:47, 14 декабря 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением – машина вылетела в кювет у деревни Маяково на трассе Санкт-Петербург – Псков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 42-летний пассажир. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.