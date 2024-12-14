Водитель госпитализирован после ДТП на трассе в Стругокрасненском муниципальном округе
Водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением – машина вылетела в кювет у деревни Маяково на трассе Санкт-Петербург – Псков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал 42-летний пассажир. Он госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Водитель госпитализирован после ДТП на трассе в Стругокрасненском муниципальном округе
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