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Псковские волейболисты стали призёрами международного турнира в Минске

Псковские волейболисты, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения, стали бронзовыми призёрами международного турнира памяти заслуженного тренера БССР Петра Ковалева, который прошёл в Минске. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

Псковские волейболисты стали призёрами международного турнира в Минске. Фото предоставил Сергей Иванов

В соревнованиях участвовало восемь команд из Пскова, Нижнего Новгорода, Минска, Солигорска, Костромы и Санкт-Петербурга. Псковичи на групповом этапе обыграли команды из Костромы и Минска, но уступили волейболистам из Нижнего Новгорода и вышли со второго места в полуфинал.

В матче 1/2 финала «Бригантина» уступила государственному училищу олимпийского резерва Белоруссии со счётом 0:3 (14:25; 20:25; 24:26), а в матче за третье место выиграла у спортшколы из Калининского района Санкт-Петербурга – 3:0 (25:16; 25:19; 25:21).

Лучшим блокирующим соревнований стал Кирилл Зорин, а лучшим игроком команды признали Кирилла Виговского.

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