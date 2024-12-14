Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Новоржеве

20:21, 14 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области провели профилактический рейд в Новоржеве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Спасатели провели профилактические беседы по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту с жителями района.

Также сотрудники МЧС распространили листовки на темы: «Детская шалость в огнем – причина пожара», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Бытовой газ», «В загородном доме» и «Печное оборудование и камин».

«До населения доведена обстановка с пожарами на территории Новоржевского муниципального округа и на территории Псковской области на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров», – отметили в пресс-службе.