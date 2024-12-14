Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе
Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
В Великолукском районе, у деревни Аршахино, на пятом километре трассы Великие Луки –Новосокольники, произошло лобовое столкновение автомобилей CHERY Tiggo и Renault Duster.
В результате ДТП пострадал один человек. Решается вопрос о госпитализации. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
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