Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе

20:30, 14 декабря 2024, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»











В Великолукском районе, у деревни Аршахино, на пятом километре трассы Великие Луки –Новосокольники, произошло лобовое столкновение автомобилей CHERY Tiggo и Renault Duster.

В результате ДТП пострадал один человек. Решается вопрос о госпитализации. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.