Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе

Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

В Великолукском районе, у деревни Аршахино, на пятом километре трассы Великие Луки –Новосокольники, произошло лобовое столкновение автомобилей CHERY Tiggo и Renault Duster.

В результате ДТП пострадал один человек. Решается вопрос о госпитализации. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 декабря 2024

Лобовое столкновение автомобилей произошло в Великолукском районе
14 декабря 2024

Водитель госпитализирован после ДТП на трассе в Стругокрасненском муниципальном округе
14 декабря 2024

Один человек пострадал в результате ДТП в Псковском районе
14 декабря 2024

Водитель цементовоза погиб в ДТП в Гдовском районе
14 декабря 2024

Женщина пострадала в ДТП с фурой на трассе Санкт-Петербург – Невель
14 декабря 2024

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием фуры в Псковской области
13 декабря 2024

Пожарные ликвидировали возгорание дома в Печорах
13 декабря 2024

Великолукский водитель отправится в колонию за сбитого полицейского

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...