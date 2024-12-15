Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Гдовском районе

09:04, 15 декабря 2024, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет на 122-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы у деревни Верхоляне-2 в Гдовском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

Участники происшествия от медпомощи отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.