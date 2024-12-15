Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Гдовском районе
Автомобиль вылетел в кювет на 122-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы у деревни Верхоляне-2 в Гдовском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.
Участники происшествия от медпомощи отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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