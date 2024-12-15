Пенсионерка пропала в Великих Луках

09:21, 15 декабря 2024, ПАИ

65-летняя Надежда Сибирякова (Чебенёва) пропала в Великих Луках. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

С 12 декабря местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, тёмные волосы с проседью, серые глаза.

Она, предположительно, была одета в коричневое пальто, чёрные ботинки и платок.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.