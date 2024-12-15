Пенсионерка пропала в Великих Луках
65-летняя Надежда Сибирякова (Чебенёва) пропала в Великих Луках. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
С 12 декабря местонахождение женщины неизвестно.
Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, тёмные волосы с проседью, серые глаза.
Она, предположительно, была одета в коричневое пальто, чёрные ботинки и платок.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.
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