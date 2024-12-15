Два пенсионера погибли при пожаре в Псковской области
Два пенсионера погибли при пожаре в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило сегодня ночью. Огонь охватил дом и хозпойстройку.
К тушению привлекались семь специалистов пожарной охраны и три единицы техники, отметили в ведомстве.
На пожареще обнаружили двух погибших: 77-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём.
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