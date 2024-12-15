Кенийский чай вышел на второе место по популярности в России
Импорт чая в Россию увеличился на 4% за последний год, согласно статистике, предоставленной Россельхозбанком в преддверии Дня чая, который отмечается 15 декабря.
Наиболее популярными среди россиян остаются листья, собранные в Индии, которая занимает первое место по поставкам, в то время как Шри-Ланка уступила вторую позицию Кении. В то же время количество отечественных фермеров, занимающихся производством чая, возросло на 65%.
Наибольший интерес у потребителей вызывает черный чай, который составляет 90% от общего объёма импорта. Его поставки также увеличились на 4%. Закупки зеленого чая растут быстрее – на 5% за год.
Индия обеспечивает около 30% импорта чая в Россию и сохраняет свои позиции (+4% за год), в то время как за второе место на российском рынке идёт активная борьба. Кения продемонстрировала значительный рост поставок (+33%) и заняла третью позицию, вытеснив Шри-Ланку, которая увеличила объёмы на 11%.
«Чай в Кении выращивается на вулканических почвах, обогащённых минералами, на высоте до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Такой чай считается экологически чистым и полезным, а тропический климат позволяет собирать урожай круглый год», – объяснила эксперт Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Екатерина Винокурова.
В России же произрастает самый северный чай в мире, который отличается вкусовыми качествами и является практически эндемиком в мире напитков. Это явление связано со специфическими климатическими условиями и уникальным сортом растения, выведенным в советское время.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечают сегодня
В великолукской больнице стали проводить в два раза больше процедур для лечения сосудов
Снегурочка из Псковской области поздравила детей с наступающим Новым годом у самого высокого колеса обозрения в России